La divertida tendencia viral de engañar a los perros con una frazada

Los perros son los protagonistas de la nueva tendencia viral la que consiste en engañar a las mascotas para grabar sus reacciones. El "What The Floff Challenge" se ha popularizado en redes por la cantidad de videos subidos.

Los dueños de los perros ponen una sábana o frazada frente a ellos y antes de soltarla, se enconden o arrancan para que los animales piensen que sus humanos se esfumaron casi por arte de magia.

La frase "What The Floff Challenge" es una mezcla entre "what the fuck" y "fluff", que significa "pelusa". Hay muchas reacciones notables en el #WhatTheFloffChallenge.

Estos son algunos casos: