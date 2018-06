Matrimonio grabó a pareja teniendo sexo en un avión

La joven estadounidense Kiley Tully compartió un video que se viralizó rápidamente: en la secuencia se veía a una pareja supuestamente teniendo sexo en un avión. Lo curioso es que el registro lo captaron los papás de Kiley y se lo mandaron.

"Mi mamá y mi papá estaba tratando de tener un viaje tranquilo a México y me mandaron este video...", publicó Kiley en su Twitter, donde el video ya superó los 85 mil Me Gusta y más de tres millones de reproducciones.

Increíblemente, nadie más reparó en este hecho y los protagonistas de este candente video no tuvieron que dar explicaciones.

El registro:

My mom and dad were just trying to have a peaceful trip to Mexico and then they sent me this........ pic.twitter.com/QxE6JskzuE