Medios internacionales piden que chileno sea reconocido como el más viejo del mundo

El japonés Masazo Nonaka fue reconocido esta semana por el libro Guinness como el hombre más longevo del planeta, con 112 años, título que heredó al morir el español Francisco Núñez Olivera a los 113 años en febrero.

El nipón nació el 25 de julio de 1905, el mismo año en que Teddy Roosevelt fue nombrado como el 26 presidente de Estados Unidos. Nonaka vive con su familia, quien administra un lugar de aguas termales en Hokkaido.

Según informa el sitio del Guinness, la persona más longeva de la historia también fue un japonés: Jiroemon Kimura nació el 19 de abril de 1897 y murió el 12 de junio de 2013 a los 116 años y 54 días.

Sin embargo, medios internacionales como Gizmodo y Russia Today quieren que se haga justicia con un chileno: don Celino Villanueva ya tiene 121 años y ha sido reconocido hasta por The Guardian por su edad.

El anciano nació el 25 de julio de 1896 en la localidad de Río Bueno, cerca de Valdivia, y no tiene ningún familiar con vida, ya que es soltero. Villanueva perdió su certificado de nacimiento cuando se le quemó la casa hace 20 años.

Ese hecho lo ha perjudicado para el libro de los registros notables. En RT, lo califican de "vagabundo de 121 años", aunque después piden justicia para él: "Su país sí valida esa condición. Por lo tanto, es la única persona que ha vivido en tres siglos diferentes".

En Gizmodo, también lo defienden: "se trata del chileno Celino Villanueva Jaramillo, un indigente sin papeles cuyos problemas burocráticos lo han dejado en tierra de nadie".

Villanueva fue ingresado este miércoles al Hospital Base de Valdivia, donde permanece en Urgencias luego de una caída de su cama que le provocó el quiebre de sus costillas y una perforación de su pulmón.

Este es el japonés del récord:

Congratulations to our new record holder for the oldest living man, Japan's Masazo Nonaka who is 112 years old!https://t.co/Psan6YLUZB