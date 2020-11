Una modelo estadounidense denunció a través de su cuenta de Instagram una situación que le ocurrió a través de la plataforma de alojamientos Airbnb. Alex Undone contó que arrendó una habitación en Brooklyn, Nueva York, y durante su estadía descubrió una cámara oculta disfrazada de cargador de teléfono. La mujer contó que se dio cuenta de este mínimo detalle porque anteriormente había visto un video en que una mujer denunciaba que le había pasado algo similar con un cargador que por atrás tenía una tarjeta de memoria que almacenaba el video: "La única razón por la que sabía lo que era fue por un video de hace años que se hizo viral, en el que una joven modelo advirtió a otras mujeres sobre espeluznantes fotógrafos que las usaban en baños, vestuarios, etc". La modelo anunció que la oferta de vivienda fue eliminada de Airbnb y que los usuarios revisen bien los lugares donde se alojarán: "Mi privacidad fue violada y utilizada para Dios sabe qué. Me robaron la tranquilidad y ni siquiera me permitiré pensar cuánto peor podría haber sido esto si mi hija hubiera estado conmigo. Por favor, protéjanse porque estos sistemas no lo harán".

LEER ARTICULO COMPLETO