Con 280 m² de infraestructura moderna, operación las 24 horas del día y 38 funcionarios permanentes se inauguró la nueva instalación de la 60ª Comisaría de Carabineros, que pasó de la estación Baquedano a la estación Estadio Nacional del Metro de Santiago, "lo que permitirá una mayor rapidez en los operativos, mejor control en estaciones de alta demanda y una respuesta más oportuna frente a delitos e incivilidades al interior de la red".
"Más de 2.4 millones de personas son las que usan a diario el metro, lo que hace necesario desplegar personal de manera cotidiana, para garantizar la paz y la seguridad de toda esta zona del subsuelo de desplazamiento", detalló el general director de Carabineros, Marcelo Araya.
