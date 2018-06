Mujer confundió su embarazo de ocho meses con problemas digestivos

En un caso insólito, una británica descubrió solo cuatro semanas antes de dar a luz que estaba embarazada.

Según contó a The Sun, la chef de 33 años Sita Meena Arulampalam quedó estupefacta pues pensó que la hinchazón de su estómago era solo intolerancia al gluten.

"No lo podía creer. No tenía panza, ni náuseas, ningún síntoma", confesó, contando que incluso sangró algunas veces pensando que todo estaba normal.

Meena dijo haber tomado píldoras anticonceptivas durante 10 años, por lo que nunca sospechó de su embarazo.

Cuando fue al médico preocupada porque sentía hinchazón, el especialista le indicó que podrían ser problemas digestivos y una intolerancia a la lactosa.

Pero por la recomendación de una amiga se tomó un test de embarazo y dio positivo: justo en el día del cumpleaños de su pareja. "Tony pensó que era una broma, pero luego se alegró", explicó.

Cuando su hijo Bobbi nació sano no pudo contener la emoción: "Tony y yo empezamos a llorar. Cuatro semanas antes no imaginábamos que existía".

"La gente me dice 'debes haberlo sabido ¿cómo no te diste cuenta?', pero la verdad es que no lo sé. Aún trato de entenderlo", sostuvo la madre.