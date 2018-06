Murió el "Hugh Hefner inglés", que tuvo como cliente a Stephen Hawking

El propietario británico de clubes nocturnos Peter Stringfellow, que decía haber tenido en sus instalaciones a los Beatles, los Rolling Stones y a Jimi Hendrix, murió a los 77 años, informó un portavoz del empresario.

Conocido como "El Rey de los Cabarets" y el "Hugh Hefner inglés", Stringfellow falleció a causa de un cáncer, según su representante.

Stringfellow era considerado una leyenda entre los clubes de striptease de Inglaterra, pues fue el primero en conseguir una licencia para espectáculos de desnudos íntegros en su país.

El empresario tuvo cuatro hijos y se casó en tres oportunidades, la última vez con una bailarina de ballet 41 años menor, Bella Wright.

Pese a las críticas, su matrimonio con Bella duró desde 2009 hasta el día de su muerte y tuvieron dos hijos. Según medios ingleses, Stringfellow le hizo una emotiva petición a su mujer, pues le señaló que cuando él falleciera siguiera adelante con su vida.

"Es una noticia muy triste. Él falleció en las primeras horas de esta mañana. Mantuvo (la enfermedad) en privado, no quería decirlo. Quería mantenerlo en secreto", dijo su publicista, Matt Glass.

Here is my most favourite photo of Professor Steve Harking having dinner with me in my club Stringfellows ( 2003 ish) my all time favourite celebrity !! A really inspirational man ..Thank you Professor I will see you in the Cosmos one day as like you I believe we are Stardust pic.twitter.com/i6t8zcfkud