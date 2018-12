Niño chileno se emocionó hasta los gritos cuando le regalaron una sandía

Algunos piden bicicletas, otros el juguete de moda. Pero lo que quería el pequeño Tomás, de 3 años, muy pocas veces aparece en la lista de los regalos favoritos.

El menor no pudo aguantar su dicha cuando descubrió que el Viejito Pascuero había escuchado sus pedidos. "Una sandía", gritó llenó de felicidad. "Oh, my god", agregó.

El momento: