Pareja adoptó a una niña y la abandonó alegando que era una enana

Una pareja fue detenida en EE.UU., acusada de abandonar a una hija que adoptó en 2010. Según acusa la detenida Kristine Barnett, la menor de nueve años era en realidad una adulta que sufría de enanismo y que "intentó matar" a la familia.

Kristine y su ex esposo Michael fueron acusados ​​de negligencia después de dejar a Natalia Grace, nacida en Ucrania, en un departamento en Indiana poco antes de que se mudaran a Canadá en 2013, con sus tres hijos biológicos, dejando a la menor botada.

La mujer de 45 años le dijo a la policía que Natalie tiene problemas para caminar y que la fecha de nacimiento de Natalia era "claramente inexacta". La carta afirma que tenía dientes adultos y había comenzado a menstruar, según consigna The Telegraph.

Para "justificar" el abandono, Kristine Barnett dijo que Natalia había intentado dañar a miembros de la familia. "Ella escondía cuchillos en nuestros sofás. Hablaba de cómo iba a matarnos. Ella puso químicos en el café", denunció en DailyMailTV.

"Pintó dibujos en los que decía que quería matar a los miembros de la familia. Se quedaba de pie junto a nosotros en medio de la noche. No se podía dormir. Tuvimos que esconder todos los objetos punzantes. La vi poner químicos en mi café y le pregunté, '¿Qué estás haciendo?' Me dijo: 'Estoy intentando envenenarte'", agregó.

"The media is painting me to be a child abuser but there is no child here. Natalia was a woman. She had periods. She had adult teeth."https://t.co/u5ZUa0lkcd