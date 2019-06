La congresista peruana Úrsula Letona cayó en una broma en Twitter que mostraba una conmovedora historia de una supuesta científica que necesitaba ayuda económica para viajar a un evento académico. El asunto es que Marcela Pérez, que supuestamente estudia en la U. de Concepción, es en realidad la ex actriz porno Mia Khalifa y no es investigadora nuclear ni nada. La parlamentaria le puso Me gusta y retuiteó el falso mensaje, aunque después lo deshizo.

