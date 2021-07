Periodista se defiende de burlas por vender sándwiches: "No me da vergüenza"

"Vergüenza es robar, vergüenza es ser mediocre por burlarse de las ganas que tiene una persona de salir adelante": Así respondió la periodista boliviana Karla Villarroel luego de sufrir burlas y ser criticada por vender sándwiches y empanadas en la calle durante su tiempo libre.

La joven profesional lleva cuatro años trabajando en canales de televisión como Cadena A Red Nacional, donde actualmente aparece en pantalla.

Pero a algunas personas les llamó la atención cuando la vieron haciendo un dinero extra como vendedora ambulante: "¿Qué pasó, Karla? ¿el periodismo no te da plata? ¿tan bajo has llegado? ¿No te da vergüenza?", le preguntaron, según explicó en sus redes sociales.

Villarroel hizo una declaración que se volvió viral, con más de 31 mil "Me Gusta" en Facebook.

"No me da vergüenza (...) no es la cuestión si da plata o no. Lo que importa son las ganas de salir adelante", escribió y añadió: "amo mi trabajo, orgullosa de ser periodista. Pero si hay la posibilidad de hacer algo extra honestamente pues lo hago!".

Según contó a El Deber, su madre originalmente era quien vendía las empanadas y luego quien se encargó de eso fue su hermana, pero ella también le prestó ayuda.

Durante un fin de semana, la periodista notó que en un centro de vacunación nadie vendía alimentos y podían aprovechar la situación. "Ese día llegué de mi trabajo y para ayudar a mi hermana le dije que vendamos empanadas en la EMI, que está a tres cuadras de mi casa. Entonces ella me pregunta si me daba vergüenza y le dije que no, y que yo haría sándwich", dijo al citado medio.

Según Karla, algunos la reconocieron de la televisión, lo que le sirvió para vender más: "A quienes me reconocieron, les pedía que me compren y así vendí todo, hasta los refrescos de canela que hice".