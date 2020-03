Perrito feliz por tener a sus humanos en casa sufrió esguince en la cola por moverla demasiado

Un perrito dachsund de siete años llamado Rolo estaba tan feliz por tener a sus humanos en casa todo el día, a raíz del aislamiento por coronavirus, que terminó sufriendo una esguince en la cola. Simplemente, no se pudo contener y la movía demasiado.

Emma Smith, su ama, contó la historia del pequeño "salchicha" en redes sociales y se viralizó.

Didn’t expect this happen😂, for those asking, he is currently on pain relief and the vet said he should be healed within a week, this is him on the 2nd day. He is super happy and there is now movement from side to side but he is struggling to lift it up in the air. pic.twitter.com/dY0o96HOpj