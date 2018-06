Popular youtuber es repudiado por hacer fumar a un mono

El popular youtuber Vitaly Zdorovetskiy, conocido en redes sociales por el seudónimo VitalyzdTv, ha sido duramente criticado por publicar un video de un mono fumando.

El estadounidense de origen ruso escribió el mensaje "cuando tu amigo fuma por primera vez" y dejó el video en Twitter e Instagram insinuando que la pipa contenía marihuana. Acumuló miles de reproducciones y veces compartido.

Pero muchos de sus seguidores lo criticaron por crueldad y abuso animal. Incluso organizaciones animalistas lo denunciaron.

Thanks for reporting this! We've passed it onto our Cruelty Investigations Department. If you ever need to report cruelty to animals, please do so here: https://t.co/mY8dYMp8wH. ❤