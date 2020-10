Regalan auto a hombre que se volvió viral en TikTok con Fleetwood Mac

Hace algunas semanas, la vida de Nathan Apodaca cambió gracias a las redes sociales y un video suyo en TikTok que causó furor: andando en patineta y haciendo lip sync a la canción "Dreams" de Fleetwood Mac.

Ahora, el estadounidense de 38 años logró algo inesperado, pues miles de personas le donaron dinero y la marca del jugo de arándano que aparece bebiendo en el viral le regaló una camioneta.

So thanks for the love and support an here it is my original video same as all going around but yes thanks for the love n donations it’s very appreciated an much needed 🤙🏼 vibe on world pic.twitter.com/gkCgc1U9As