"Soy muy lista": Hizo firmar a su novio contrato que lo obliga a pagarle deudas si le es infiel

Una joven le hizo firmar a su futuro esposo un contrato para que le pague sus deudas en caso de que éste le sea infiel, y la medida generó diversas reacciones en redes sociales.

A través de un video de TikTok, la mujer aseguró que su novio "acaba de firmar un documento legal y lo certificamos ante notario, que si me engaña, tiene que pagar mis facturas".

"Si me es infiel, está acabado. Soy muy lista o estoy loca, no lo sé", comentó la joven mientras mostraba el escrito que había surgido como una broma, y que finalmente decidió formalizar con su pareja antes de casarse, junto con otros documentos financieros.

"Esto es por lejos la cosa más inteligente que he escuchado", "¿Por qué estás comprometida si no confías en él?" y "Ahora va a tener miedo de engañarte por el acuerdo en vez de no hacerlo por amor a ti" son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación.