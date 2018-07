Su marido contrató a un sicario para matarla y ella lo perdonó

Hace seis años, Nancy volvía a su casa después de ir a la iglesia cuando un sujeto se le acercó con una pistola. El hombre le robó su cartera y lo que llevaba consigo, y después le disparó en la cabeza.

Hasta ese momento la mujer de 57 años llevaba una vida tranquila en Texas, EE.UU junto a su esposo Frank Howard y tres hijos.

Nancy Shore apenas se podía mover tras el ataque, pero logró ingresar a su hogar y llamar a una ambulancia para que la ayudaran.

Su recuperación fue larga. La mujer perdió su ojo izquierdo y la bala quedó para siempre incrustada en uno de sus pulmones. Nancy quedó hospitalizada por largo tiempo y con secuelas de por vida, como la incapacidad de mover su brazo y mano derecha.

Pero lo peor para ella vino cuando la policía se contactó con ella en el hospital y le reveló los resultados de su investigación por el caso.

El criminal que la atacó fue contratado como un sicario para matarla y recibía pagos hace años. La persona que lo contrató fue Frank Howard, el esposo de Nancy.

"Realmente teníamos un matrimonio increíble", contó Shore a BBC, donde describió al hombre como "muy amable, gentil y cariñoso".

"Estuvo muy involucrado en la crianza de nuestros hijos", agregó.

Pero Frank tenía un secreto. Al momento del incidente que terminó con su esposa en el hospital él dijo estar en un viaje de negocios, pero finalmente se comprobó que estaba con su amante, con la que se veía desde hace tres años.

"Fue desgarrador", confesó Nancy tras saber la verdad.

"Recuerdo que incluso después de una cirugía ocular simplemente lloraba y lloraba, y mi madre tuvo que entrar y decirme: 'Detente, no puedes llorar así, tu ojo tiene que sanar' y 'No puedes bajar la cabeza así'", dijo.

Si bien Nancy dice desconocer realmente por qué su marido mandó a alguien a matarla, cree que lo hizo porque sabía que ella nunca le daría el divorcio.

"Hice un voto al Señor de que no iba a divorciarme de él. Así que él comenzó a involucrarse con (otra mujer)", afirmó.

Frank fue enjuiciado y declarado culpable de intento de homicidio. Fue sentenciado a cadena perpetua y tendrá que cumplir 30 años en la cárcel antes de ser considerado para la libertad condicional (cuando tenga unos 85 años).

"Todavía lo amaba en ese momento y tengo que decir que todavía lo amo", dijo la mujer, explicando que "no en el sentido romántico, sino en el amor que siento por él por ser el padre de mis hijos. Siempre estará ese amor".

Luego del juicio sus hijos se separaron de su madre por más de un mes. Creían en la inocencia de su padre, quien se encargó de hacerles saber que él no cometió el crimen.

"Lo perdoné", aseguró Shore. "La Biblia dice que si no perdonamos a aquellos que nos han perjudicado entonces no podemos ser perdonados y no podía permitirme no perdonarlo porque no podía vivir con amargura", agregó.

Nancy ha sorprendido a los médicos con su recuperación y actualmente tiene un trabajo como asistente legal en un bufete de abogados.

Desde el juicio y su condena, Nancy nunca más vio a su marido.