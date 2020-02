Tía cuidaba a su sobrino y lo baleó mientras se tomaba una selfie

Una joven que cuidaba a su sobrino lo baleó sin querer en el estómago. Todo por querer tomarse una selfie con una carga armada, en un hecho ocurrido en Houston, Texas.

Caitlyn Smith, de 19 años, hacía de niñera del niño de 10 años, según dijeron las autoridades. Fue arrestada el miércoles por el incidente sucedido en un departamento.

El hecho ocurrió cuando Smith encontró el arma en la casa y comenzó a posar con ella, de acuerdo a lo informado por CNN. En medio de su peligrosa sesión, se disparó la pistola y baleó al niño en el estómago.

Afortunadamente, el menor fue operado y pese a su condición grave se encuentra en vías de recuperación, según el alguacil del condado, Ed González.

Smith fue llevada a la cárcel del condado por cargos por causar lesiones corporales graves a un niño. Los hechos todavía están en investigación.

Update: the 10-yr-old child is listed in serious condition but is expected to make a full recovery. The child’s aunt, Caitlyn Smith (w/f 19 yrs), has been arrested & charged with Injury to a Child-serious bodily injury. (2nd degree felony). Great work by our Child Abuse Unit and https://t.co/ik5tSVKoRy