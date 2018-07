Tinder: Chica recibió mensajes por su papel higiénico y se viralizó

La joven Hana Michels se hizo viral en redes sociales por una foto que tenía en su cuenta de Tinder. La compartió en su Twitter y explicó el motivo del éxito de la publicación.

Michels, que es bisexual, contó que tenía varios recados de hombres que le escribieron no para conocerse, sino por un detalle en su baño. Las mujeres no le dijeron nada.

"Este es mi perfil de Tinder, que tengo hace un años. 23 hombres me contactaron para decirme que estoy equivocada con el papel higiénico", publicó la mujer de 30 años, logrando casi 14 mil me gusta.

La joven contó a Buzzfeed que estaba "impactada" por las reacciones de los hombres. "Típicamente recibo comentarios negativos y piropos, pero la cantidad de respuestas que se enfocan en el pequeño tubo de papel en el fondo es impresionante", dijo.

Esta publicación generó dos reacciones masivas: la primera es que el rollo estaba ubicado con el papel hacia atrás, lo que está mal, según estudios. Eso es lo que se ve en la foto. Debe ir hacia adelante para evitar el contacto con la pared y sus microbios.

Lo otro tiene que ver con el "mainsplaining", el acto de explicar algo a alguien, generalmente un hombre a una mujer, de una manera considerada como condescendiente o paternalista.

El mensaje:

This is my tinder profile. I’ve had it for a year. 23 men have contacted me to say I’m incorrect about toilet paper pic.twitter.com/uBAcQlZ34r