"Tradwife": Influencer causa polémica por cocinar y consentir a su pololo

Una influencer española ha causado polémica en redes sociales, ya que se dedica a compartir videos en los que consiente a su pololo al cocinarle todo lo que él desea.

Se trata de Rocío López Bueno, más conocida como Roro, quien suele iniciar sus videos con frases como: "A Pablo se le antojó...", "Pablo quiere..." o "Pablo me pidió comer..."; con un suave tono de voz.

En una ocasión, la joven de 22 años incluso le regaló a su pareja un libro impreso que empastó ella misma, y que alarmó a los internautas.

Desde entonces, la influencer ha sido acusada de promover concepto del "TradWife", o 'esposa tradicional', que consiste en ser una mujer dedicada a las labores del hogar, servir al esposo y criar a los hijos, dejando de lado su desarrollo profesional.

Sin embargo, la creadora de contenido aclaró que "obviamente no estoy ahí para servir a Pablo, si estoy haciendo esto es porque me encanta cocinar y bromeo mucho con que Pablo me pide cosas para tener la excusa de cocinarlas y que luego las disfrutemos los dos".

"Pero no soy del feminismo de las mujeres que me gritan por la calle 'esclava' o 'no te queremos aquí'. Me dicen que estoy dañando al colectivo. Yo apoyo la libertad de las mujeres para hacer lo que ellas quieran, pero ellas no me respetan a mí por querer cocinar, que es mi pasión. Yo no cocino por mi novio porque viva por y para él; sino que lo hago porque a mí gusta cocinar", concluyó.