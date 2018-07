Versión feminista de "Arroz con leche" se viralizó en redes

La clásica canción infantil "Arroz con leche" tiene una nueva versión más acorde a los tiempos. Algunos la ha calificado de feminista, aunque en realidad es mucho más idealista que la primera.

Un tuiteo muestra a dos niños con la nueva letra impresa en un papelógrafo. Se desconoce cuándo y dónde pasó esto, pero la imagen se ha viralizado.

La original:

"Arroz con leche me quiero casar, con una señorita de Portugal. Que sepa tejer, que sepa bordar, que se sepa las tablas de multiplicar. Que sepa barrer, que sepa planchar, que sepa abrir la puerta para ir a jugar. Con esta sí, con esta no, ¡Con esta señorita me caso yo!"

La "feminista" que se ha viralizado:

"Arroz con leche, yo quiero encontrar a una compañera que quiera soñar. Que crea en sí misma y salga a luchar, por conquistar sus sueños de más libertad. Valiente sí, sumisa no. ¡Feliz, alegre y fuerte te quiero yo!".

El posteo: