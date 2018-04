Youtuber perdió su maleta con video sexual que se filtró

Una famosa youtuber mexicana vivió un verdadero drama. Patricia Caeli Santaolalla López fue trending topic en redes sociales. La mexicana de 28 años viajaba en avión cuando le perdieron una maleta que venía con sus documentos y una cámara.

La aerolínea Ryanair le perdió la valija a la joven CaELiKe, quien supera los 13 millones de suscriptores en su canal. En la memoria del aparato estaba un video sexual donde aparece masturbándose.

El archivo es de hace seis años, cuando ella tenía apenas 22.

Ok. Así esta la cosa. ME PERDIERON MI MALETA CON MI CÁMARA, MI VISA Y MÁS COSAS IMPORTANTES!😭Lo PEOR es que la aerolínea NO ME AYUDA EN NADA! Y MI MALETA FUE LA ÚNICA PERDIDA... Me ayudan a mandarles muchos muchos mensajes mis amores? ESTAS SON SUS CUENTAS > @Ryanair_ES @Ryanair