Energía que Conecta: El convenio de CGE con U. de Chile para potenciar cooperación técnica

Publicado:
En un nuevo capítulo de Energía que Conecta, Beatriz Muñoz, directora de Personas de CGE, detalla el convenio firmado entre la empresa y la Universidad de Chile, iniciativa que busca fortalecer el vínculo entre el sector privado y la academia. El acuerdo, con una duración inicial de cinco años, apunta a la colaboración en generación de conocimiento, el aporte al entorno y la formación de nuevos talentos, incluyendo prácticas profesionales para estudiantes de esta casa de estudios.

