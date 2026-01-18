Síguenos:
Congreso Futuro: El avance de la genómica en Chile

En este capítulo de Congreso Futuro en Cooperativa, estuvimos presentes en el foro interdisciplinario internacional en el que escuchamos una semana completa de charlas y exposiciones sobre ciencia e innovación. Por ello, repasamos las conversaciones que tuvimos con dos premios nacionales, que se presentaron en el escenario central del foro: Juan Casassus, filósofo, sobre educación y cómo esta está sometida a un cambio paradigmático, y con Alejandro Maass, ingeniero civil matemático, quien nos expuso los pasos de la genómica en Chile.

