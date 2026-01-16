La ministra de Defensa, Adriana Delpiano, abordó en Cooperativa la política nacional de construcción naval, después de que el Presidente Gabriel Boric visitara el Buque Escotillón IV Magallanes, el primero de cuatro naves multipropósito en ser fabricadas por artilleros públicos y privados, trabajo que además es coordinado por la academia.

"Nos da grados de autonomía e independencia de otros países, y también para poder complementar lo que vamos construyendo con equipamientos de otros países", destacó la secretaria de Estado en Lo que Queda del Día.

LEER ARTICULO COMPLETO