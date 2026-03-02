Apple lanzó iPhone 17e y iPad Air

Apple presentó este lunes los modelos iPhone 17e y iPad Air, apostando por mayor potencia, eficiencia energética y nuevas capacidades de software.

El iPhone 17e, descrito por la compañía como un equipo "pensado para durar", incorpora el chip A19 y el módem C1X, que según la empresa ofrecen "mayor velocidad y eficiencia energética respecto a la generación anterior".

Integra una cámara de 48 megapíxeles con zoom x2 y grabación en 4K, además de una pantalla de 6,1 pulgadas con mayor resistencia.

También admite carga rápida vía USB-C, compatibilidad con MagSafe y funciones satelitales como Emergencia SOS y Mensajes en zonas sin señal móvil.

"El iPhone 17e combina un potente rendimiento con prestaciones pensadas para los usuarios, con un diseño duradero y funciones que permiten trabajar y crear de forma más ágil", afirmó en un comunicado Kaiann Drance, vicepresidenta de Marketing de iPhone de Apple.

"Rendimiento superior"

Por su parte, el iPad Air integra el chip M4 con CPU de 8 núcleos, GPU de 9 núcleos y un Neural Engine mejorado, junto con 12 GB de memoria unificada y compatibilidad con Wi-Fi 7 y 5G. La empresa asegura que estas características entregan "un rendimiento superior para tareas de edición, videojuegos y aplicaciones de inteligencia artificial".

El dispositivo está disponible en versiones de 11 y 13 pulgadas, es compatible con Apple Pencil Pro y Magic Keyboard, y funciona con iPadOS 26, que incorpora nuevas herramientas de productividad y administración de archivos.

"El iPad Air ofrece a los usuarios más formas que nunca de impulsar su creatividad y productividad, con un rendimiento superior y la versatilidad que necesitan para sus tareas diarias", señaló Bob Borchers, vicepresidente de Marketing de Producto de Apple.

En Estados Unidos, el iPhone 17e parte en 599 dólares (560.000 pesos aprox) para la versión de 256 GB, mientras que el iPad Air tiene un precio inicial de 599 dólares en su modelo de 11 pulgadas y de 799 dólares (750.000 pesos) en el de 13 pulgadas.