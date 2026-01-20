Con Hitler, Stalin y Pinochet: la versión IA de "We are the world"

Bajo la definición de "arte y sátira con inteligencia artificial", la cuenta de Instagram NTV publicó un curioso video, que rememora la legendaria canción "We are the world", que en 1985 reunió a artistas estadounidenses -bajo la composición de Michael Jackson y Lionel Richie-, para reunir fondos contra el hambre en Etiopía.

Con ayuda de la IA, NTV revive la canción, pero en vez de las figuras de la música de los '80, ahora los "cantantes" son dictadores de la historia del siglo XX, como Stalin, Hitler, Fidel Castro o el chileno Augusto Pinochet; además de otras figuras actuales como Vladímir Putin y Kim Jong-un.

El resultado, visualmente, muestra cómo las herramientas de IA avanzan mes a mes en productos cada vez más realistas.