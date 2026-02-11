La directora ejecutiva del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Santiago Centro, Paulina Retamales, explicó en El Diario de Cooperativa la polémica con el municipio, que acusó un "traslado matonesco" de infraestructura no educacional del terreno donde estuvo emplazada la Escuela República de Haití, en la calle Waldo Silva.

Tras las críticas del alcalde Mario Desbordes, Retamales detalló que ya se solicitaron los documentos a la Seremi de Educación para iniciar el reconocimiento del establecimiento y hacer el traspaso nuevamente al municipio.

