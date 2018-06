Inteligencia artificial y Big Data se tomarán la ExpoChiletec 2018

La ExpoChiletec 2018 tendrá su foco este año en la inteligencia artificial y Big Data, con importantes expertos internacionales que darán forma al evento gratuito este próximo martes 12 de junio.

La exposición contará con la participación del profesor de la Universidad de California Davis, Martin Hilbert, experto en temas de Big Data y Analytics, además del director de Transformación Digital e Inteligencia Artificial en Microsoft Latinoamérica, Fabio Scopeta.

Hilbert es conocido en diferentes medios de comunicación como el "gurú" del Big Data, mientras que en el mundo TI lo reconocen por crear el primer estudio que estimó cuánta información hay en el mundo.

El académico alemán de la Universidad de Califorma expondrá sobre cómo interpretar la información a través de Big Data, adelantándose a las intervenciones y analizando datos, ya sea para entender, predecir y guiar procesos sociales, tales como una decisión de consumo hasta incluso temas más complejos como una elección presidencial.

En una reciente entrevista, Hilbert comentaba: "Hace dos años, había 5 zetabytes de información. Si ponemos esta información en libros, convirtiendo las imágenes y todo eso a su equivalente en letras, podríamos hacer 4.500 pilas de libros que lleguen hasta el sol".

"Existe mucha información, a ello hay que agregar que se trata de un crecimiento exponencial, se duplica cada dos años y medio. Entonces, ahora probablemente estemos en los 10 ZB", aseguraba.

Además el académico afirmana que "la tecnología no tiene un valor positivo o negativo, sino que este valor es construido socialmente. En este proceso estamos todos involucrados, los investigadores, el sector público y el privado, en aprender y en determinar para qué queremos usarla y para qué no".

Por su parte Fabio Scopeta, director de Transformación Digital e Inteligencia Artificial en Microsoft Latinoamérica, expondrá sobre cómo impulsar la adopción de soluciones de IA en múltiples industrias, impulsado a los desarrolladores de software, startup e industria TI a crear aplicaciones y servicios exitosos.

La trayectoria de Scopeta en la industria tecnológica ha hecho que fuera reconocido con dos importantes premios de la industria: The 100 most influential people in Healthcare y The Top Professionals in Healthcare, así como del cómputo cognitivo y en la nube.

ExpoChiletec espera convocar a 500 personas, entre profesionales pertenecientes a organizaciones públicas y privadas de diferentes industrias (municipalidades, retail, banca, salud y otros).

La cita es para este martes 12 de junio, entre las 08:45 y las 18:00 horas, en el Hotel W ubicado en Isidora Goyenechea 3000, Las Condes, Santiago.

Te invitamos a inscribirte de forma gratuita en el siguiente link https://snafflz.com/event/ExpoChiletec o escribiros a eventos@chiletec.org.

Para más información, puedes ingresa a nuestra web del evento https://www.iniciativaschiletec.org/expochiletec.

La ExpoChiletec 2018 es organziada por la Asociación de Empresas Chilena de Tecnología Chiletec en conjunto al apoyo de Corfo.