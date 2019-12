Análisis Huawei Watch GT 2: El reloj inagotable

Huawei está empecinado en seguir agrandando su ecosistema y eso se nota. Tras las complicaciones con Estados Unidos que todos conocen, la empresa china continúa presentando productos innovadores y que además se destacan por sobre la competencia, tal como el Huawei Watch GT 2 que revisamos ahora.

El modelo que tuvimos es el de 46mm y si bien a primera vista parece un poco grande, ya puesto en el brazo pierde esa sensación. Igualmente existe una versión más pequeña (42mm) pero que no cuenta con las mismas características como por ejemplo su extrema batería.

La correa es metálica, puede que pesada para algunos pero me parece sobria y con estilo. Igualmente incluye la típica deportiva de caucho y la herramienta para poder cambiarla. Su pantalla es de 1,39 pulgadas amoled que entrega el brillo suficiente para no tener problemas de visual y no sobrepasa los 50 gramos de peso.

La conexión con el móvil resulta particularmente fácil y rápida, aclarando que he probado solo con equipos Android (Huawei y Samsung), y tras una actualización de software ya puedes disfrutar de las prestaciones que entrega como los sensores disponibles para lograr el monitoreo de 15 modos deportivos o hacer un seguimiento de las horas de sueño.

Y dónde tenía dudas era en la batería ya que en la presentación prometían dos semanas de autonomía (sí, ¡dos semanas!) y eso era algo que no creí hasta que lo llevé al extremo. Y claro, no dio los 14 días justos, pero me entregó 12 días con un uso medio sin tener que recurrir a la corriente. Sin duda, un golpe a los demás competidores que aún no se mueven de los dos días como máximo.

Este gran logro de autonomía se debe al chip Kirin A1, el mismo microprocesador detrás de los Free Buds 3, y que cuenta con la principal gracia de incorporar un modo de ahorro de energía que es muy efectivo. Aclaro que no es que tengas que tener el equipo en "modo reloj" todo el tiempo para lograr más de 10 días de batería.

Además, tiene una capacidad de 4GB lo que te permite guardar hasta 500 canciones en calidad aceptable para usarlo como un reproductor de MP3 y así lo conectamos a nuestros audífonos bluetooth y podemos dejar el teléfono en casa, aunque no creo que alguien quiera eso.

En definitiva, hablamos de un reloj inteligente que cumple con todo lo que se espera, contestar llamadas, ver notificaciones, manejar la música, monitorear ejercicios y todo eso con una batería que sobrepasa por más de seis veces a la competencia.