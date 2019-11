Huawei fortalece AppGallery mirando al futuro

Cooperativa en México. - En el marco del primer Huawei Developer Day (HDD) de Latinoamérica, Huawei presentó de manera oficial su propia tienda de descarga de aplicaciones que lleva por nombre AppGallery, uno de los pasos esenciales si la empresa china quiere lograr la independencia mundial.



Si bien la tienda comenzó su recorrido en abril de 2018, es durante los últimos meses y debido a la controversia con Estados Unidos que la tiene sin posibilidad de utilizar servicios proporcionados por Google, que tomó mayor fuerza y pese a que desde la compañía se apuran en aclarar que su lanzamiento se enmarca en el cronograma establecido hace varios meses atrás, aparece como una excelente oportunidad para demostrar que sí pueden moverse solos.



Lo que ofrece AppGallery es un uso global y local al mismo tiempo, ya que es de acuerdo con la ubicación del usuario el listado de aplicaciones recomendadas para instalar en cada uno de los equipos considerando además los requerimientos técnicos de cada uno de ellos, por lo que aseguran un uso correcto ya sea en un Tablet o en alguno de los diferentes teléfonos móviles. Además, proponen un sistema de seguridad "a toda prueba" algo de lo que justamente están siendo cuestionados por el gobierno de Donald Trump.



¿Y qué pasa con Play Store?

Si es que tienes un equipo Huawei con los accesos normales a los servicios de Google (desde el P30 hacia atrás) tienes la posibilidad de utilizar ambas, ya que una no inhabilita a la otra. Pero la pregunta que cabe es si realmente vale la pena y la respuesta es que al momento no, porque obviamente faltan muchas apps de origen estadounidense que aún no están disponibles en AppGallery pero nunca está demás echar un vistazo y seguro que habrá más de algo que pueda interesar.