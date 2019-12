¿Qué hacer si te falla el teclado de tu teléfono Android?

Cientos y miles de usuarios de teléfonos con Android reclamaron en redes sociales por la falla en el teclado virtual que viene de fábrica en el software de Google. Los problemas con Gboard afectaron a personas en diferentes lugares del mundo.

La aplicación está dando problemas a usuarios: no abre bien, se queda pegada y provoca que no se pueda introducir la contraseña para desbloquear la pantalla. Todo mal para los que escriben con Gboard. La primera recomendación es actualizarla aquí.

Si no resulta, el sitio Xataka recomienda buscar la versión de Gboard que viene con el teléfono. Para eso, debes ir a "Ajustes" > "Aplicaciones" > Busca Gboard > Pulsa en "Desinstalar" para que vuelva la versión que venía de fábrica.

De ahí esperar a que Google solucione el problema. La otra alternativa sugerida es borrar los datos de los usuarios como se ve en la siguiente imagen. La solución más sencilla es otra: instalar un nuevo teclado.

Uno de los más reputados es Swiftkey, una opción gratuita que aprende el comportamiento de los usuarios y es personalizable. En la tienda de Android hay varias opciones con más de cuatro estrellas y, por ende, recomendadas.

Pantallazos:

¿Alguien que le ayude a esta pobre e indefensa dama? Resulta que la aplicación Gboard (teclado) valió verga y no puedo usar mi celular. Ni siquiera desbloquearlo porque me pide mi contraseña Y NO PUEDO ESCRIBIR. Tampoco puedo ingresar con mi huella xq a huevo quiere la contraseña pic.twitter.com/ilW4DLXeUw