Análisis Halo Reach: Bendito teclado

Halo es una de las franquicias más exitosa de los FPS y tras ser carta exclusiva de consola en el último tiempo, Microsoft decidió su retorno al PC y lo hace con Halo: The Master Chief Collection, un pack que incluye los títulos lanzados en su tiempo tanto para la Xbox 360 como la One pero con mejoras favoreciéndose de la capacidad tecnológica actual.

Y el primer juego es Halo Reach, originalmente lanzado en 2010 para la 360 y que ahora probamos su versión moderna en Steam. Aquí vemos las campañas protagonizadas por el "Noble 6" un Spartan del equipo Noble que deben defender el planeta, a toda costa, de la invasión alienígena.

Pese a que hablamos de un juego de hace diez años, la verdad es que no se siente en ningún momento el paso del tiempo ya que los gráficos mejorados, que incluso llegan hasta los 4K, no desentonan en ningún momento. La jugabilidad es dinámica y no se hace necesario el utilizar un monitor gamer de última generación.

Lo que más nos gustó de esta vuelta de Halo al PC es la fineza que alcanza en ataques y movilidad usando el ratón y el teclado, así a la antigua. El disparo es muy fácil y efectivo para objetivos a distancia, pero se hace algo más complejo al momento de conducir un vehículo, aunque siempre está la opción de sentarnos en el lado del copiloto y dejar que un compañero tome el volante.

En el modo multiplayer podemos jugar misiones cooperativas con cuatro jugadores y la posibilidad de comunicación constante. Nosotros probamos Halo Reach en cuanto fue liberado en Steam por lo que la conexión al servidor y la búsqueda de otros players fue realmente rápida. Lo ideal es que esto se mantenga con el correr del tiempo para que la lentitud no mine la jugabilidad que entrega el modo multijugador.

¿Dedo arriba? Absolutamente. Y creo que este renacer de Halo será bien empujado y soportado por su re-desembarco al PC, en donde, según mi punto de vista, se le saca todo el partido a los FPS. Es que definitivamente no hay comparación entre un joystick y la vieja combinación teclado-ratón. Y quizás hace una década no existían tantos accesorios pro para jugar, pero ahora hay ratones que tienen una definición de maravillas y con ellos se disfruta más.

Les recordamos que Halo: Reach es el primer título de "The Master Collection", disponible en Steam a 24.990 pesos y que incluye además Halo: Combat Evolver Anniversary, el espectacular Halo: 2 Anniversary, Halo 3, Halo 3: ODST y Halo 4. Todos los juegos se irán liberando cronológicamente en fechas aún no determinadas.

Mira su video de presentación.