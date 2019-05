Creadores de Final Fantasy anuncian videojuego de Avengers

Square Enix, la desarrolladora conocida por crear la saga "Final Fantasy", anunció que presentará un nuevo videojuego basado en "Avengers" de Marvel en la próxima E3.

El título, conocido informalmente como "The Avengers Project", será revelado el próximo 10 de junio a las 21:00 horas durante la conferencia de Square Enix en la E3.

El juego había sido mostrado por primera vez en 2017 mediante un críptico teaser donde se podían ver algunas de las armas de "Los Vengadores". Sin embargo, la desarrolladora no ha entregado mayores detalles del proyecto.

Las expectativas son altas debido al historial de videojuegos de Square Enix, donde destacan nombres como "Final Fantasy", "Kingdom Hearts" y "Dragon Quest", entre otros.

Tune into Square Enix Live E3 2019 for the worldwide reveal of Marvel’s Avengers.



🗓️ The event - complete with closed captions – begins June 10 at 6PM PT: https://t.co/KNimbY3Ze7 #SquareEnixE3 #Reassemble pic.twitter.com/zYibKtcPS1