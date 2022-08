Descubren modo multijugador en "Super Punch-Out!!" casi 30 años después

"Super Punch-Out!!", lanzado en 1994 para Super Nintendo, fue originalmente presentado como un videojuego para un solo jugador hasta que por casualidad un usuario descubrió trucos nuevos, como el modo multijugador.

Originalmente, el jugador controla a Little Mac mientras lucha contra la computadora para convertirse en el campeón de la Asociación Mundial de Video Boxeo, pero ahora un usuario en Twitter llamado Unlisted Cheats "casualmente encontró algunos trucos nuevos".

"Todos los códigos secretos de este juego utilizan combinaciones de dos botones. Dos de ellos son conocidos: prueba de sonido y entrada de nombre japonés. Pero hay dos más", dijo al inicio de su hilo.

"En el título, mantén presionado Y+R, luego presiona A o START. En su lugar, aparecerá la siguiente pantalla o los menús regulares. Aquí puedes seleccionar cualquier personaje para luchar en una sola partida gratis", explicó.

"Aún más", siguió el usuario, "en este modo de jugada libre, en la pantalla de información del personaje, mantén presionados B+Y y luego presiona A o START. A partir de ahora, el oponente de la CPU se puede controlar desde JOYPAD2 para que puedas luchar contra una persona real".

At the title, hold Y+R, then press A or START. Following screen will appear instead or regular menus. Here you can select any character to fight a free single match. See, even fighters from SPECIAL CIRCUIT are available here. -> pic.twitter.com/Hh7AtPdTcK