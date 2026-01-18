Epic Games manipuló a niños para hacer compras en "Fortnite"

Fortnite utilizó prácticas comerciales desleales, porque la publicidad dentro del video juego estaba pensada para manipular a los niños e instarlos a realizar compras en la plataforma, al crear una "escasez artificial" de herramientas que se podían adquirir en su tienda.

Así lo determinó un tribunal de Róterdam, Países Bajos, que impuso dos multas por más de 1,1 millones de euros a Epic Games, creador del juego, y respaldando a decisión previa de la Autoridad Neerlandesa para Consumidores y Mercados.

"El tribunal coincide en que la publicidad dentro del juego anima directamente a los niños a realizar compras. Esto se refiere tanto a las palabras utilizadas como al diseño (...) se creaba una escasez artificial, obligando a los niños a tomar decisiones bajo presión del tiempo sobre una oferta poco clara", señala la sentencia.

El acceso al modo más popular de Fortnite, Battle Royale, es gratuito, pero Epic consigue ingresos por el juego a través de la venta de artículos digitales, como trajes, envoltorios o gestos, para personalizar a los personajes. Con cientos de millones de jugadores en todo el mundo, estas compras le proporcionan a la compañía ingresos anuales de varios miles de millones de dólares.

Según el tribunal, mensajes y botones con llamadas directas como "consíguelo ahora" o "hazte con ello", junto con un diseño que destaca la opción de compra y relega las opciones para salir de la tienda, constituyen lo que sería una incitación directa a comprar dirigida a niños bajo la norma neerlandesa, que prohíbe de forma expresa este tipo de prácticas.

La justicia rechazó los argumentos de Epic, que se defendió señalando que cuenta con medidas como cancelación de compras, tiques de devolución o ciertos controles parentales, pero que al entender los jueces son opciones no evitan la presión previa a la decisión de compra durante el periodo analizado (diciembre de 2020 a diciembre de 2021).