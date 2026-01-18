20:10 - | El ministro Álvaro Elizalde recibió un estado actualizado de los despliegues de recursos que están combatiendo los incendios activos hoy en Ñuble. El Ministro Álvaro Elizalde recibió un estado actualizado de los despliegues de recursos que están combatiendo los incendios activos hoy en Ñuble. La autoridad fue recibida por el equipo Deprif de Conaf Ñuble, en Base Vivero Los Álamos de Chillán pic.twitter.com/MoG2N8KLHF — CONAF Ñuble (@conaf_nuble) January 18, 2026

19:56 - | Se cancela Alerta Roja para la comuna de Lumaco por incendio forestal. #SENAPREDLaAracucanía Se cancela Alerta Roja para la comuna de Lumaco por incendio forestal. Infórmate: https://t.co/P6paESENGr pic.twitter.com/3xN9KZ52oR — SENAPRED (@Senapred) January 18, 2026

19:56 - | En medio de la crisis por los incendios forestales, la preparación personal y familiar se vuelve un factor clave, especialmente para quienes residen en zonas cercanas a los siniestros que aún no han sido directamente afectados. Pamela Sandoval, presidenta de Movidos por Chile, enfatiza en Cooperativa la necesidad de contar con un kit de emergencia y estar listos para una evacuación ordenada.

19:55 - | La presidenta de Movidos por Chile hace un llamado explícito a la precaución, señalando que es fundamental "no acudir a hacer este tipo como de turismo de incendio si es que no vamos a ir a hacer un aporte concreto".

19:54 - | Sandoval destaca que "lo primero siempre es estar revisando los canales oficiales, por ejemplo, de los lugares que están siendo afectados, de los municipios. En general, ellos van levantando requerimientos y una vez esos requerimientos se van completando, van levantando nuevas necesidades".

19:48 - | Ante la devastación causada por los incendios forestales en regiones como Ñuble y Biobío, la solidaridad ciudadana se activa con fuerza. Sin embargo, es crucial que esta buena voluntad se canalice de manera efectiva para no entorpecer la labor de los equipos de emergencia. Pamela Sandoval, presidenta de Movidos por Chile, enfatiza la importancia de recurrir a los canales oficiales y comprender el tipo de ayuda más necesitada en cada fase de la emergencia.

19:47 - | El llamado del Presidente Boric: "Las alertas de evacuación por incendio no son voluntarias. El primer objetivo ante los incendios es salvar vidas. Colaboremos todos en ello"

19:44 - | "Sepan que estamos trabajando con todos los recursos del Estado desplegados", dice el Presidente Gabriel Boric sobre el combate de incendios forestales En Concepción, nos reunimos junto a las autoridades locales y nacionales para monitorear las labores de combate de los graves incendios forestales que están ocurriendo en las regiones del Biobío y Ñuble, y agilizar todos los recursos del Estado para el control del fuego y%u2026 pic.twitter.com/v9mx8NtSeX — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) January 18, 2026

19:36 - | Senapred reitera el llamado a la evacuación #SENAPREDInforma Por incendio forestal SENAPRED reitera el llamado a evacuar sector Las Pataguas en la comuna de #Concepción, Región del Biobío. #SENAPRED activó mensajería SAE. Actúa con calma y acata las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta. Durante%u2026 pic.twitter.com/cZTEJIqu01 — SENAPRED (@Senapred) January 18, 2026

19:35 - | La ola de incendios forestales que azota la provincia de Concepción ha despertado una enorme ola de solidaridad. Sin embargo, en medio de la emergencia, es crucial canalizar la ayuda de manera efectiva para no entorpecer el trabajo de los equipos de rescate y seguridad. Las autoridades han sido claras en su llamado a la ciudadanía: la prioridad es la organización.

19:35 - | El despliegue de las fuerzas armadas ya es una realidad en Lirquén, con tránsito controlado y garantías para residentes que necesiten transitar.

19:28 - | La cárcel El Manzano en Concepción se encuentra en una situación de alto riesgo debido a su proximidad con el foco de los incendios forestales. Las imágenes televisivas muestran el rápido avance del fuego hacia sus instalaciones, generando preocupación sobre una posible evacuación

19:28 - | También en Ñuble, el incendio %u201CMonte Negro%u201D, en la comuna de Quillón, figura entre los más relevantes por superficie dañada, con un total de 1.500 hectáreas consumidas hasta la hora del reporte.

19:28 - | En la región de Ñuble, Conaf reportó nueve focos activos, distribuidos en las comunas de Ránquil, Quillón, El Carmen, Bulnes, Coelemu, Pinto y San Nicolás. La mayor afectación se concentra en Ránquil, donde el incendio %u201CPerales Biobío%u201D ha consumido hasta ahora 2.800 hectáreas, mientras que el foco %u201CRahuil Bajo%u201D registra otras 500 hectáreas afectadas en la misma comuna.

19:26 - | Un nuevo panorama de la emergencia por incendios forestales en el centro-sur del país fue entregado la tarde de este domingo por Conaf, dando cuenta de la magnitud que han alcanzado los siniestros en las regiones de Ñuble y Biobío: De acuerdo con el balance actualizado a las 18:00 horas, actualmente se mantienen 33 focos de incendios en combate a nivel nacional, con una superficie total afectada que alcanza las 24.031 hectáreas.

19:26 - | En el marco de la emergencia por los incendios forestales que afectan a las regiones de Ñuble y Biobío, el Gobierno de Israel manifestó su disposición a colaborar con Chile mediante distintas acciones de apoyo orientadas a la gestión de la crisis.

19:23 - | En medio del avance de los incendios forestales que afectan a la provincia de Concepción, se conocieron registros del rescate de familias que quedaron aisladas en el sector de Punta de Parra, en la Región del Biobío.

19:22 - | Región de O'Higgins: Se declara alerta roja para la comuna de San Fernando por incendio forestal #SENAPREDOHiggins Se declara Alerta Roja para la comuna de San Fernando por incendio forestal. Infórmate: https://t.co/0O1opqtZLq pic.twitter.com/WoVAEklkln — SENAPRED (@Senapred) January 18, 2026

19:12 - | Bustamante: Tenemos habilitado un albergue, anoche estuvo con 60 personas. El día de hoy no hay ninguna, ya que volvieron a sus lugares de origen o tienen una red de apoyo familiar

19:11 - | Bustamante: Después de las dos o tres de la mañana, el fuego decae en su comportamiento y ahí aprovechamos de dar un golpe fuerte. Pero eso no lo podemos hacer cuando las llamas se generan entre bosques, donde no hay acceso para los equipos en tierra

19:10 - | Bustamante: Necesitamos apoyo aéreo. No podermos extinguir el fuego sin eso

19:08 - | Bustamante: "Se originó el incendio en Quillón, cruzó Bulnes y aquí se desencadenó un incendio. Los árboles de los propiestarios de una parcela cayeron sobre el tendido eléctrico, generó chispas y se desencadenó el fuego en la comuna vecina".

19:07 - | Bustamante, que tiene experiencia como Bombero, afirmó que el incendio de Bulnes "es accidental".

19:06 - | El alcalde de Bulnes, Gonzalo Bustamante, señaló que "desde las 16:00 horas estamos siendo azotados por un incendio de quinta generación. Una persona falleció lamentablemente".

18:59 - | Se declara Alerta Roja para la comuna de Purén #SENAPREDLaAraucanía Se declara Alerta Roja para la comuna de Purén por incendio forestal. Infórmate: https://t.co/TLWZM4zGD7 pic.twitter.com/sNxeZXjZZZ — SENAPRED (@Senapred) January 18, 2026

18:56 - | Por avance de incendio forestal, se declara Alerta Roja para la comuna de Angol, Región de La Araucanía #SENAPREDLaAraucanía Se declara Alerta Roja para la comuna de Angol por incendio forestal. Infórmate: https://t.co/OnITMo7naS pic.twitter.com/rBGUcwOYI5 — SENAPRED (@Senapred) January 18, 2026

18:54 - | Este panorama exige una constante adaptación por parte de CONAF. "Hemos tenido que ir aprendiendo y evolucionando junto con estos cambios ambientales justamente para establecer estrategias y formas de trabajo que son distintas", concluyó el experto, subrayando la necesidad de que la comunidad también se adapte a esta nueva realidad.

18:53 - | Pardo destacó que las temperaturas actuales superan con creces los rangos históricos de preocupación. "Antiguamente, hace 10, 15 años, nos preocupábamos cuando la temperatura llegaba a los 30 grados. Hoy día fácilmente llegamos a los 35 y en algunas ocasiones superamos los 40. Hoy en Talca, entiendo que hubo 41 grados registrados"

18:51 - | Los incendios forestales que azotan las regiones de Ñuble y Biobío presentan un escenario más complejo y peligroso que en años anteriores, según explicó Rolando Pardo, jefe de prevención de incendios forestales de CONAF. Las condiciones ambientales extremas y el cambio en el uso del suelo son factores clave en esta transformación.

18:47 - | Tomé, con 23.954 clientes sin suministro; Penco, con 11.711 clientes sin servicio y Concepción, con 2.252 clientes afectados.

18:46 - | Ante los devastadores incendios forestales que afectan a la región del Biobío, y en particular a las comunas de Penco, Tomé y Concepción, que han provocado extensos daños a la propiedad y a la infraestructura eléctrica, CGE informa que a las 17:30 horas de este domingo se mantenían 40.151 clientes sin suministro eléctrico, en las comunas de:

18:43 - | Otro punto de alerta es la comuna de Purén, donde se ha activado una alerta SAE.

18:43 - | Uno de los focos más preocupantes es el de Collipulli, específicamente en el sector Santa Cruz, donde el incendio "consume cerca de 700 hectáreas de bosque hasta este momento sin afectación a viviendas", aunque el combate es "muy muy complejo" debido al difícil acceso.

18:43 - | La Región de La Araucanía se encuentra en una situación de "mucha preocupación", con Alerta Roja declarada por altas temperaturas en las provincias de Cautín y Malleco, y Alerta Amarilla por incendios para toda la región. El panorama es crítico, ya que "hay ocho incendios forestales en combate.

18:42 - | En cuanto a las áreas afectadas, la situación en Ñuble se distingue de la del Biobío. En Ñuble, se trata de "grandes extensiones de terreno, diversos focos con distinta intensidad", siendo la complejidad mayor en "dos o tres" focos principales. Las temperaturas son "muy altas", llegando a marcar "entre 38 y 40 grados" en el camino hacia Chillán.

18:42 - | No obstante, advirtió que "las condiciones climáticas de mañana y pasado son muy, muy desafiantes".

18:38 - | El subsecretario Montero subrayó la seriedad de la situación, mencionando que "estamos todavía viviendo la emergencia" y que las condiciones climáticas son un factor determinante. El pronóstico para la tarde de hoy era "un poco más benigno" en cuanto a vientos comparado con el día anterior, lo que podría facilitar un "combate más intenso" en Ñuble.

18:38 - | La Región de Ñuble enfrenta una situación de "emergencia muy, muy compleja" debido a los incendios forestales, según Ricardo Montero, subsecretario de Defensa y enlace del gobierno en la zona. Desde este sábado, el despliegue de militares ha sido "intenso" y se han enfocado en "tareas humanitarias y ayudando en las evacuaciones".

18:35 - | Hasta las 18:00 horas de este domingo, 33 incendios forestales se mantienen en combate por parte de Conaf y equipos de emergencia de otras instituciones #Cooperativa90 %u2B55%uFE0F #BALANCE | Hasta las 18:00 horas, 33 incendios forestales se mantienen en combate por parte de CONAF y equipos de emergencia de otras instituciones.



Les compartimos información de los incendios que se encuentran con alerta roja:



%u25B6%uFE0FRegión de O'Higgins.

1.- Incendio forestal%u2026 pic.twitter.com/awbznPOqCu— CONAF - Corporación Nacional Forestal (@conaf_minagri) January 18, 2026

18:27 - | El Gobierno entregó detalles sobre el toque de queda que será implementado en la Región del Biobío #Cooperativa90 Hemos decretado Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe en la región de Ñuble y Biobío y toque de queda en esta última por incendios forestales. Acá te dejamos los detalles. Sigue informándote por los canales oficiales de @Senapred y evacúa si recibes la alerta SAE. pic.twitter.com/RvIGhHK0qi— Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) January 18, 2026

18:16 - | En el marco de la emergencia, el Servicio de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) solicitó evacuar los sectores de Curaco y Las Toscas en la comuna de Laja, Región de Biobío #Cooperativa90 #SENAPREDInforma, por incendio forestal SENAPRED solicita evacuar sectores Curaco y Las Toscas en la comuna de Laja, Región de Biobío.#SENAPRED activó mensajería SAE. Actúa con calma y acata las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta. Durante la evacuación,%u2026 pic.twitter.com/mU3jOGIOux— SENAPRED (@Senapred) January 18, 2026

18:09 - | En el marco de la emergencia, el Servicio de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) solicitó evacuar los sectores de Panguilemu, Trancoyán Chico, San Antonio y Viñas Viejas, en la comuna de Portezuelo, Región de Ñuble #Cooperativa90

18:08 - | En el marco de la emergencia, el Servicio de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) solicitó evacuar los sectores Torreón y Caña Dulce, en la comuna de Trehuaco, Región de Ñuble #Cooperativa90 #SENAPREDInforma, por incendio forestal SENAPRED solicita evacuar sectores Torreón y Caña Dulce en la comuna de Trehuaco, Región de Ñuble. #SENAPRED activó mensajería SAE. Actúa con calma y acata las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta. Durante la%u2026 pic.twitter.com/1jpZcURfdq— SENAPRED (@Senapred) January 18, 2026

18:02 - | La instancia busca recolectar donaciones destinadas a financiar fármacos e insumos veterinarios esenciales para la atención de animales que han resultado heridos o damnificados. Las personas que deseen colaborar pueden realizar aportes a través de BancoEstado, a la cuenta número 62900097382 #Cooperativa90

18:00 - | El Colegio Médico Veterinario de Chile informó la creación de una comisión de respuesta al desastre, con el objetivo de coordinar ayuda para los animales afectados por la catástrofe provocada por los incendios forestales #Cooperativa90

17:55 - | En el marco de la emergencia, el Servicio de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) solicitó evacuar los sectores de Hutranlebu y El Valle, en la comuna de Purén, Región de La Araucanía #Cooperativa90 #SENAPREDInforma, por incendio forestal SENAPRED solicita evacuar sector Hutranlebu y El Valle en la comuna de Purén, Región de La Araucanía.#SENAPRED activó mensajería SAE. Actúa con calma y acata las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta. Durante la%u2026 pic.twitter.com/POjsAB9akf— SENAPRED (@Senapred) January 18, 2026

17:53 - | Presidente Boric: He instruido también al Servicio Médico Legal, a la PDI, a Carabineros, que se hagan todos los esfuerzos por poder tener un levantamiento de los hechos y de las eventuales víctimas lo antes posible #Cooperativa90

17:52 - | Presidente Boric: Tenemos un número hoy día confirmado de 18 personas fallecidas, pero tenemos la certeza desgraciadamente de que ese número va a aumentar

17:52 - | Presidente Boric: Y en la Región del Ñuble, zonas rurales, tenemos también cerca de 50 viviendas afectadas #Cooperativa90

17:52 - | Presidente Boric: Hasta el momento tenemos un conteo preliminar de viviendas destruidas en la Región del Biobío, que la cifra oficial hasta el momento es de 300, pero eso se queda muy corto; de seguro van a ser más de mil #Cooperativa90

17:52 - | Presidente Boric: Nuestro Canciller, Alberto van Klaveren, a realizar todas las coordinaciones para recibir ayuda internacional con lo que señale Senapred que se necesita #Cooperativa90

17:52 - | Presidente Boric: El objetivo es que estén en permanente comunicación con los alcaldes, gobernadores y autoridades de la zona para tener una información fidedigna de primera fuente y poder acelerar al máximo todo lo que sea necesario para poder enfrentar esta grave emergencia #Cooperativa90

17:52 - | Presidente Boric: En la Región del Biobío, le he encargado asumir funciones de enlace permanente a la ministra de Salud, Ximena Aguilera, junto al subsecretario del Interior, Víctor Ramos #Cooperativa90

17:51 - | Presidente Boric: Para coordinar además las labores de Gobierno, he designado a la ministra de Agricultura, Ignacia Fernández, en conjunto con el subsecretario de Defensa, Ricardo Montero, para que queden de enlace permanente del Gobierno en la Región del Ñuble #Cooperativa90

17:51 - | Presidente Boric: Se decidió, por ahora, no decretar toque de queda en la Región del Ñuble en zonas urbanas, pero eso puede cambiar en cualquier momento #Cooperativa90

17:51 - | Presidente Boric: Se ha decretado toque de queda total en Lirquén desde las 19:00 de hoy hasta nueva orden, y en Penco, Nacimiento y Laja desde las 20:00 de hoy, hasta las 06:00 del lunes. Estará en permanente evaluación la inclusión de otros sectores #Cooperativa90

17:34 - | [MaM] Presidente Boric: Si es necesario restringir libertades durante un período de tiempo determinado para enfrentar el incendio y sus consecuencias, lo vamos a hacer #Cooperativa 90

17:28 - | En el marco de la emergencia, el Servicio de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) solicitó evacuar el sector Las Pataguas, en la comuna de Concepción, Región del Biobío. Se activó mensajería SAE #Cooperativa90 #SENAPREDInforma Por incendio forestal SENAPRED reitera el llamado a evacuar sector Las Pataguas en la comuna de Concepción, Región del Biobío. #SENAPREDactivó mensajería SAE. Actúa con calma y acata las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta. Durante la%u2026 pic.twitter.com/lUoA1MCu0m— SENAPRED (@Senapred) January 18, 2026

17:27 - | En el marco de la emergencia, el Servicio de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) solicitó evacuar el sector Manque Sur, en la comuna de Bulnes, Región del Ñuble. Se activó mensajería SAE #Cooperativa90 #SENAPREDInforma por incendio forestal SENAPRED solicita evacuar sector Manque Sur, comuna de Bulnes, Región de Ñuble. #SENAPRED activó mensajería SAE. Actúa con calma y acata las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta. Durante la evacuación, no olvides%u2026 pic.twitter.com/nqWpX5g7OP— SENAPRED (@Senapred) January 18, 2026

17:27 - | En el marco de la emergencia, el Servicio de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) solicitó evacuar el sector Pantanillos, en la comuna de Laja, Región del Biobío. Se activó mensajería SAE #Cooperativa90 #SENAPREDInforma por incendio forestal SENAPRED solicita evacuar sector Pantanillos, comuna de Laja, Región del Biobío.#SENAPRED activó mensajería SAE. Actúa con calma y acata las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta. Durante la evacuación, no olvides%u2026 pic.twitter.com/SRPHwoZZPI— SENAPRED (@Senapred) January 18, 2026

17:26 - | En el marco de la emergencia, el Servicio de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) solicitó evacuar sectores de Cucho, Trancoyan Chico Sur, Arrayanes, Chudal y Santa Marta, en la comuna de Trehuaco, Región de Ñuble. Se activó mensajería SAE #Cooperariva90 #SENAPREDInforma, por incendio forestal SENAPRED solicita evacuar sectores de Chudal y Santa Marta, Comuna de Trehuaco, Región de Ñuble.#SENAPRED activó mensajería SAE. Actúa con calma y acata las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta. Durante la%u2026 pic.twitter.com/xzObxf4Msw— SENAPRED (@Senapred) January 18, 2026

17:15 - | Actualmente, las regiones de Ñuble y Biobío se encuentran bajo alerta roja regional, concentrando los focos más devastadores de la emergencia #Cooperariva90

17:15 - | Ante la magnitud de la catástrofe, el Gobierno ha implementado medidas de seguridad diferenciadas bajo el Estado de Excepción Constitucional: mientras en la Región del Biobío ya se ha aplicado el toque de queda en sectores como Penco y Nacimiento para facilitar las labores de control, en la Región de Ñuble la medida ha sido descartada momentáneamente #Cooperativa90