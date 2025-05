Estreno de "GTA 6" fue retrasado para 2026: Rockstar pidió disculpas a los fans

El esperado videojuego "GTA 6" sufrió una seria modificación en su fecha de lanzamiento, la cual ahora se concretará en 2026.

El título de la saga "Grand Theft Auto" fue anunciado oficialmente en 2024 tras años de rumores y especulaciones sobre su desarrollo. En aquella oportunidad Rockstar Games, compañía responsable del juego, aseguró que saldría al mercado en el último trimestre de 2025.

Sin embargo este viernes la empresa anunció cambios en el calendario y confirmó que el estreno de "GTA 6" quedó aplazado para el 26 de mayo de 2026.

"Sentimos mucho que esto sea después de lo que esperaban. El interés y la emoción alrededor del nuevo Grand Theft Auto ha sido maravilloso para todo el equipo y queremos agradecerles su apoyo y paciencia mientras trabajamos para terminar el juego", explicó el estudio.

Grand Theft Auto VI is now set to release on May 26, 2026. https://t.co/YgaIn1cYc8 pic.twitter.com/cyeK7GM6Ob