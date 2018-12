"God of War" ganó el Game Award al mejor juego del año

"God of War", desarrollado por Santa Monica Studio y publicado por Sony Interactive Entertainment (SIE), ganó este jueves el premio al mejor videojuego del año en la gala The Game Awards celebrada en Los Ángeles (Estados Unidos).

Este juego de acción y aventura competía en la categoría de mejor videojuego con "Assassin's Creed Odyssey" (Ubisoft), "Celeste" (Matt Makes Games), "Marvel's Spider-Man" (Insomniac Games), "Monster Hunter: World" (Capcom) y "Red Dead Redemption 2" (Rockstar).

"God of War" también ganó los premios a mejor dirección y mejor juego de acción-aventura de un total de ocho nominaciones.

