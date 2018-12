Pokemon GO estrena función de batallas entre usuarios

A dos años y medio de su lanzamiento el juego móvil "Pokemon GO" estrenó la función de batallas entre usuarios, dándole un nuevo giro a la experiencia.

Según anunciaron en sus redes sociales, los enfrentamientos estarán disponibles para entrenadores con nivel 10 o superior y estarán divididos en ligas que dependerán del poder de cada jugador.

La mayoría de los combates deben realizarse a una corta distancia física, excepto el de aquellos usuarios que tengan su nivel de amistad al máximo.

Para facilitar los encuentros "Pokemon GO" dispuso un sistema de códigos escaneables, con el cual se accede automáticamente a la pelea.

Ya dentro de una batalla el juego mantendrá el sistema de ataques tradicional, ignorando completamente las mecánicas de los clásicos juegos de "Pokemon".

❗#GOBattle ALERT: Trainers level 10 and up can now start their first Trainer Battles! pic.twitter.com/QnpDinKWM8