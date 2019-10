Revelan cuándo podría volver a estar disponible Fortnite

Este domingo, Fortnite terminó su décima temporada con un video que dejó muchas dudas y sin posibilidad de jugar: un agujero negro se tomó la pantalla, generando especulaciones sobre su fin.

El cierre se espera que sea una preparación para su capítulo dos, con nuevos contenidos, nuevo mapa e incluso nuevas mecánicas. Hasta ahora no se sabe nada: las cuentas oficiales de Epic no dicen nada y sólo hay una pista.

Según informa Hipertextual, usuarios que buscan en los archivo del juego encontraron una información que puede dar pistas a los desesperados usuarios. Algunos archivos que hacen referencia al capítulo 2 de Fortnite.

Una teoría dice que el juego volverá a estar disponible este martes, pero según el siguiente código la espera será más larga. Recién el jueves podría estar de vuelta uno de los títulos más populares de la historia reciente.

The https://t.co/0TDeMk7Bda code was updated so the the-end thing has its end_time as Thursday at 4am EST



i really doubt they really going to make people not play for 4 days or whatever straight but its epic lmao



take it as you will pic.twitter.com/P6gYB7lWHw