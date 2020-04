Sitios ofrecen gratis miles de videojuegos antiguos en cuarentena

Una opción para pasar el tiempo en días de cuarentena o aislamiento son los videojuegos y existen populares sitios web que entregan títulos retro o juegos "old school" de forma gratuita.

Se trata de abandonware, es decir, software abandonado por las empresas desarrolladoras y que ya no les reportan beneficios econóicos.

Los juegos descontinuados de los '80 y '90 están disponibles en varios sitios para disfrutarlos online o descargarlos. Entre otros títulos están "Need for Speed", "Doom", "Prince of Persia", "Streets of Rage", "Lemmings", "Quake", "Mega Man X", "Virtua Cop", "PC Fútbol", "Yu Gi Oh", entre otros.

Estos son algunos de los sitios más populares con juegos "abandonados" gratis:

MyAbandonware.com

Computeremuzone.com

PCGamesAbandonware.com

Games Nostalgia

Un clásico: PC Fútbol

[ACTUALIZACIÓN] Ante la inmensa demanda de seres acuarentenados, van nuevos links para descargar el PC Fútbol 6.0 🇦🇷



Abandonewaredos.com