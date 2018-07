"Sushi Striker: The way of Sushido": Entre la calma y la tempestad

El sushi es el elemento más importante del mundo y de él dependen los tiempos de paz y de guerra. Al menos esa es la premisa de "Sushi Striker: The way of Sushido", el nuevo puzzle disponible para Nintendo 3DS y Nintendo Switch que mezcla un frenético modo de juego con ciudadas animaciones.

La historia se centra en un joven ninja (hombre o mujer) que se embarca en una aventura años después de una guerra desatada por el sushi en la que sus padres murieron. "Musashi", el ninja, descubre el poder de este plato japonés al enfrentarse al villano Imperio, con la ayuda de unos espíritus del sushi representados por tiernos animales.

¿Extraño? En un comienzo el concepto del título parece forzado y absurdo. Ni siquiera la gran calidad de las cinemáticas del modo historia aportan mayores detalles sobre el raro conflicto que propone el juego.

Sin embargo, la confusión desaparece una vez dentro de las batallas. El sistema es sencillo: con la ayuda de la pantalla táctil, el jugador deberá unir platos del mismo color que van desfilando por tres hileras, para así hacer combos y dañar al enemigo.

Factores como el nivel del personaje, las habilidades del espíritu del sushi y la velocidad del usuario influyen en el adrenalínico duelo, cuyo sistema resulta familiar para los jugadores más acostumbrados a los títulos de puzzle.

Lo vertiginoso de las peleas se ve contrastada con las extensas animaciones, que en ocasiones llegan a una duración de más de cinco minutos, interrumpiendo la experiencia.

"Sushi Striker: The way of Sushido" es un juego que mezcla dos experiencias incompatibles. La adrenalina dejada por un duelo se ve demolida por las animaciones y la calma se rompe de manera brusca cuando ya es momento de volver a batallar. Afortunadamente el título cuenta con la opción de saltar las cinemáticas, pero ¿qué sentido tiene producir este trabajo para ser desechado?.

Este título fue probado en Nintendo 3DS.