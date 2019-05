Testikles y Testiklos: La literal nueva expansión de "Assassin's Creed"

Esta semana muchos fanáticos se preguntaron si la nueva expansión del juego "Assassin's Creed Odyssey" era una broma o no. Sin embargo, Ubisoft confirmó que la nueva historia y personajes ya están disponibles para su descarga.

Se trata de un capítulo centrado en un héroe llamado "Testiklos the Nut" (la nuez), el cual cuenta con un medio hermano llamado Testikles del cual fue separado en su infancia.

"Nunca se ha sentido tan seguro como con los suyos, así que lidia con su separación rompiendo cosas", describe la compañía sobre el nuevo DLC.

Además, la empresa reveló la recompensa que obtendrá el jugador al superar este nuevo capítulo: un arma llamada "The nutcracker" (El rompenueces).

Pese a que no existen referencias directas, los fanáticos ya han comenzado a hacer memes y a comentar las similitudes entre esta historia y un par de testículos.

Having been separated quite early in his life from his half-brother Testikles, his mood has been unstable ever since. He never felt as secure than with his own kin, so he deals with the separation by breaking things.



