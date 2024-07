¿Qué significa que el internet ahora sea un servicio público en Chile?

Esta semana se publicó la ley que establece el internet como servicio público, lo que consagra la conectividad digital como un derecho básico y entrega al Estado todas las herramientas y facultades para garantizar este derecho a la ciudadanía.

La iniciativa dotará de mayores herramientas a la Subsecretaría de Telecomunicaciones para fiscalizar los servicios de telecomunicaciones y garantizar el acceso a la conectividad digital al ser éste un servicio básico.

De esta manera, la Subtel estará habilitada para generar un mecanismo de subsidio a la demanda y apoyar a las familias más vulnerables a pagar la cuenta de internet.

¡Damos un paso fundamental para cerrar brechas de conectividad en todo Chile! 🛜 🇨🇱



Hoy se promulgó la ley de Internet como servicio público, que permitirá al Estado garantizar la conectividad digital como servicio básico, así como el agua o la luz. pic.twitter.com/RTgiMSLm05 — Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (@MTTChile) July 4, 2024

En conversación con El Diario de Cooperativa, el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, detalló que "vamos a poder fiscalizar como se fiscaliza la telefonía, además buscamos que la ley quedara con herramientas que permitan materializar que efectivamente se entienda como servicio público".

"Con esta ley, si estás dentro de la zona de cobertura de una empresa, no te puede negar el servicio, a lo sumo lo que puede decir es que tienes que esperar seis meses a que amplíe la red, pero no puede decir que no", ahondó.

Asimismo, explicó que "vamos a tener mejores herramientas para fiscalizar que las redes están dando el servicio que tienen que dar, ya existe una ley de velocidad mínima garantizada; vamos a tener pronto una herramienta que nos permita como usuarios medir la conexión a internet fijo, y cuando eso suceda, vamos a estar habilitados para sancionar a los que no cumplan los contratos".

Acerca de los subsidios, Araya señaló que "el Estado está habilitado para otorgarlos, y lo que estamos haciendo hoy día son dos cosas en paralelo: por un parte, se está elaborando el reglamento para definir cómo se entrega este subsidio, y por otra parte, estamos contemplando plata en la ley de Presupuestos del próximo año para empezar a otorgar subsidios para las familias más vulnerables".