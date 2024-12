Condiciones impuestas: Así Google "va ahogando a los medios"

Cooperativa presentó una demanda contra Google, y su matriz Alphabet, ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), por las prácticas abusivas en el mercado de la publicidad digital que lleva adelante el gigante estadounidense.

"Medios como Cooperativa se encuentran en una situación de debilidad incontrarrestable frente a Google", detalló la Compañía Chilena de Comunicaciones S.A., propietaria del medio.

La acción ante el TLDC tiene antecedentes, en el país y en el resto del mundo: En Chile, por ejemplo, el grupo Copesa también recurrió al órgano de libre competencia, mientras que en EE.UU. un juez federal sentenció que Google viola las leyes antimonopolio y la Unión Europea sancionó a la firma por abusar de su posición dominante.

En esta línea, el gerente general de la Compañía Chilena de Comunicaciones S.A., Luis Ajenjo, quien explicó por qué Cooperativa decide llevar el caso ante el TDLC.

"Con el andar de los años, Google ha ido adquiriendo una posición dominante que nos ahoga, que no nos permite nuestra actividad, ellos tienen prácticas explotativas, nos obligan a hacer determinadas cosas, nosotros no tenemos alternativas", comentó.

De hecho, el ejecutivo agrega que "el día de ayer (miércoles 18 de diciembre), por ejemplo, y no es una coincidencia, me tocó firmar un nuevo contrato con Google para poder seguir usando el software que permite publicar avisos en Cooperativa.cl y en nuestros otros sitios. Y es un contrato en que Google modificó todas las condiciones y uno no tiene ninguna posibilidad de discutir esas condiciones. Eso va ahogando a los medios, este es un fenómeno mundial".