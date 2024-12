Tras demanda de Cooperativa, economistas coinciden en prácticas abusivas de Google

Economistas hicieron ver en El Primer Café de Cooperativa que varios países han advertido prácticas abusivas de Google en el mercado de la publicidad digital, a raíz de la demanda que la Compañía Chilena de Comunicaciones S.A. -propietaria de Radio Cooperativa- presentó ante el Tribunal de Defensa de la Libre Compentencia (TDLC) con el fin de sancionar dichas conductas irregulares.

La acción legal apunta que el buscador "se ha vuelto un proveedor monopólico de tráfico hacia los medios de comunicación, y a la vez un competidor en la publicación de información noticiosa, y en el único actor en partes muy relevantes del mercado de publicidad digital".

Al respecto, el exsubsecretario de Hacienda Alejandro Micco (DC) relevó que "es un tema que se está viendo en todas partes del mundo: qué pasa con estos grandes tecnológicos, como Google o Facebook, cómo piensan impactar muchas cosas, y hemos tenido en Europa muchos casos en términos de potenciales conductas anticompetitivas".

"Al final del día uno quiere que muchas veces no haya tantos participantes en algunos mercados, porque hay economías de red, pero también está el potencial de que se generen conductas poco competitivas, no solamente en el mercado donde ellos están, que es el de buscadores, sino que aguas arriba o aguas abajo, como sería en este caso lo que plantea Cooperativa", observó el académico de la Universidad de Chile.

Micco reconoció que "es un tema complejo, es parte de lo que se ha llamado las 'nuevas preocupaciones' que existen por esta tremenda concentración que hay en algunos mercados debido a cosas tecnológicas (...) por lo tanto, no me extraña que haya coletazos en todas partes, y en Chile en particular", pero dijo esperar que "nuestra institucionalidad chilena pueda ver esto con detalle".

Ominami propone que exista respaldo estatal

"Comparto plenamente la acción que ha tomado Radio Cooperativa", manifestó a su turno el exministro de Economía Carlos Ominami (PS), y agregó que "espero que pueda ser seguida también por otros medios, porque lo que ocurre es que un buscador como Google utiliza los contenidos que produce un medio como Cooperativa y otros gratuitamente, ellos hacen su publicidad y ganan mucha plata vendiéndola. De alguna forma incorpora contenidos producidos por otros, respecto a los cuales ellos no pagan. Creo que efectivamente hay un abuso de la posición monopólica".

"Es importante decir que Google ya tiene un historial grande de sanciones: estaba revisando lo que ha ocurrido en Europa, y son por lo menos tres sanciones importantes que acumulan multas por cerca de 10 mil millones de dólares", esto sumado a la última sentencia contra la compañía, que respondió a la acción legal de "ni más ni menos que el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que intervino para hacer ver los abusos de posición monopólica en los que está incurriendo Google".

Dicho esto, Ominami admitió que "me preocupa que somos un país pequeño, que Radio Cooperativa no puede dar esta pelea sola contra un gigante tan grande como es Google, entonces esperaría que muchos medios independientes pudieran sumarse a esta iniciativa, y que tuviera también respaldo del Estado de Chile".

Los reparos de EEUU

En tanto, el académico Claudio Agostini, de la Universidad Adolfo Ibáñez, aclaró que "esta no es la primera demanda contra Google en Chile: Copesa (controladora del diario La Tercera) puso una demanda por las mismas razones que Radio Cooperativa este año".

Asimismo, profundizó en el contenido de la demanda del Departamento de Justicia de EEUU: "Tiene dos componentes que son de libre competencia, y uno que es importante separar, que tiene que ver con propiedad intelectual: una cosa es que Google tome noticias de Copesa o de Cooperativa, y las ponga en sus páginas sin pagar al que generó el contenido: eso viola la Ley de Propiedad Intelectual, no es necesariamente anti-competitivo per se", y es algo que "en Europa se resolvió con que Google lo puede hacer y tiene que pagarles a los medios".

En cuanto a la publicidad digital, Agostini recordó que, en un principio, el mercado funcionaba en base a subastas, donde el gigante norteamericano era sólo el mediador entre las agencias de publicidad digital, y quienes buscaban promocionar sus productos; sin embargo, "Google generó su propia agencia, entonces ahora puedo contratar a la agencia A para mis avisos, o a la agencia de Google, y ahí empezaron a aparecer las prácticas anticompetitivas".

"Ahora (como empresa) ofrezco un precio de remate, que puede ser relativamente bueno, pero Google va a poner el aviso que no necesariamente pagó más, pero de su agencia. Entonces, empezó a excluir a las otras agencias, y cobra porcentajes mayores. Lo que está detrás ahí es una integración vertical de Google con las agencias que venden y colocan avisos en los distintos medios", remató.