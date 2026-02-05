Más rápido que con las apuestas online: Subtel ordena bloquear acceso a MagisTV

La Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) solicitó por oficio a las empresas proveedoras de servicios de internet en Chile el bloquear el acceso de los usuarios a la plataforma MagisTV, para cumplir un fallo civil de primera instancia.

A raíz de una acción judicial del gigante Warner Bros., el 19° Juzgado Civil de Santiago ordenó bloquear en todo Chile el acceso tanto a MagisTV, como FlujoTV, XuperTV y cualquier variante similar que transmita programación de canales en vivo, series, películas y radios sin los respectivos derechos, infringiendo la ley de Propiedad Intelectual.

"La Subtel ofició a los ISP que operan en Chile el 29 de enero del presente año, para que cumplan con lo dictaminado por el ente jurisdiccional", reconoció el organismo estatal.

Según reportó Emol, la resolución del tribunal también exige a Google, Apple y otras plataformas inhabilitar la descarga de la aplicación respectiva desde sus tiendas, como Play Store o AppStore.

La acción de la Subtel marca un contraste con su postura ante otra decisión judicial: en noviembre de 2025, la Corte Suprema -máxima instancia judicial del país- ordenó a las mismas empresas proveedoras de internet bloquear el acceso a un importante número de sitios web de apuestas online, por considerar que éstas casas de juegos son ilegales en Chile.

Sin embargo, el propio subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, reconoció en Cooperativa que es "fácil burlar" esta medida.