Piden cerrar el sitio PelisPedia tras detención de sus dueños en Uruguay

Una pareja fue detenida en Uruguay por ser los administradores del sitio web Pelispedia y Pelisplus, donde se pueden ver películas y series gratis, aunque sin la autorización de los actores.

Según informó el diario El País, la fiscalía local pidió el cierre del sitio y prisión preventiva por 90 días para los detenidos.

La pareja ganaba 5.000 dólares mensuales, unos 3,4 millones de pesos chilenos, gracias a la publicidad en el portal web y declararon que era su única fuente de ingresos.

Pero en mayo fueron denunciados por la Motion Picture Association, Warner Bros, Entertainment Inc, Universal City Studios LLC, Universal City Studios Productions LLP, New Lines Productions Inc., y Twentieh Century Fox Film Corporation.

Las autoridades incautaron material ilícito, las contraseñas para el sitio, dinero en efectivo, tarjetas, un auto, una camioneta y una moto.