Políticos de todo el mundo, incluyendo Chile, piden al Reino Unido la liberación de Assange

Más de un centenar de políticos de todo el mundo, entre ellos los senadores José Miguel Insulza (PS) y Alejandro Navarro (País), la diputada Karol Cariola (PC), el ex presidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero y el ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, piden al Reino Unido que detenga la extradición a Estados Unidos de Julian Assange y le ponga en libertad.

167 politicians, including past & present heads of state, back our appeal to UK government to bring an end to Julian Assange's extradition proceedings & grant him his long overdue freedom:https://t.co/dUsokJWmbX



We @Lawyers4Assange say the politico-legal show must not go on.