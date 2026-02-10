Análisis revela fuerte aumento del tráfico 5G en Chile: TikTok lidera en uso
La red social de origen chino consume en un año 396.682 terabytes en dispositivos móviles nacionales.
La red social de origen chino consume en un año 396.682 terabytes en dispositivos móviles nacionales.
Una revisión del tráfico de internet a través de redes móviles durante 2025 mostró un incremento de 73% en el uso de la tecnología 5G en Chile, con las regiones de Coquimbo (102%), La Araucanía (100%) y Los Ríos (98%) liderando en el crecimiento anual.
Según el operador Entel -que Subtel ubica con el 40,7% de las conexiones 5G del país-, la aplicación de origen chino TikTok desplazó a Instagram como la más usada por los clientes móviles, con el 14,42% del consumo nacional.
"Esto se traduce en 396.682 terabytes usados solo por TikTok en un año", dijo la empresa.
El podio lo completan Instagram (13,8%), en segundo lugar; y Facebook (11,9%) en tercero.
Respecto de servicios de streaming, que suman el 25% del tráfico total, lideran Youtube (11,1%) y Netflix (5,4%), completando así el "top 5".
Según Entel, "el consumo de tráfico de datos a nivel general (3G, 4G y 5G) ha experimentado un significativo aumento: entre 2022 y 2025 el indicador se incrementó en 55%, pasando de 1,7 millones de gigabytes a 2,7 millones de gigabytes consumidos, manteniendo una tendencia al alza incluso después de la pandemia".
"Durante 2025, el día con mayor tráfico de datos a nivel nacional fue el 20 de septiembre coincidiendo con la celebración de las Fiestas Patrias y eventos asociados a esta festividad como la cancelación de fondas debido a las lluvias; la Fiesta de la Pampilla en Coquimbo y conciertos de diferentes artistas en Viña del Mar", agregó la telco.
Fiestas Patrias ya había surgido como una fecha que marca el tráfico en internet en Chile a raíz del informe de un popular sitio para adultos, que -por el contrario- marcaba esa fecha como una gran caída en su tráfico proveniente desde el país.