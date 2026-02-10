Análisis revela fuerte aumento del tráfico 5G en Chile: TikTok lidera en uso

Una revisión del tráfico de internet a través de redes móviles durante 2025 mostró un incremento de 73% en el uso de la tecnología 5G en Chile, con las regiones de Coquimbo (102%), La Araucanía (100%) y Los Ríos (98%) liderando en el crecimiento anual.

Según el operador Entel -que Subtel ubica con el 40,7% de las conexiones 5G del país-, la aplicación de origen chino TikTok desplazó a Instagram como la más usada por los clientes móviles, con el 14,42% del consumo nacional.

"Esto se traduce en 396.682 terabytes usados solo por TikTok en un año", dijo la empresa.

El podio lo completan Instagram (13,8%), en segundo lugar; y Facebook (11,9%) en tercero.

Respecto de servicios de streaming, que suman el 25% del tráfico total, lideran Youtube (11,1%) y Netflix (5,4%), completando así el "top 5".

Según Entel, "el consumo de tráfico de datos a nivel general (3G, 4G y 5G) ha experimentado un significativo aumento: entre 2022 y 2025 el indicador se incrementó en 55%, pasando de 1,7 millones de gigabytes a 2,7 millones de gigabytes consumidos, manteniendo una tendencia al alza incluso después de la pandemia".

"Durante 2025, el día con mayor tráfico de datos a nivel nacional fue el 20 de septiembre coincidiendo con la celebración de las Fiestas Patrias y eventos asociados a esta festividad como la cancelación de fondas debido a las lluvias; la Fiesta de la Pampilla en Coquimbo y conciertos de diferentes artistas en Viña del Mar", agregó la telco.

Fiestas Patrias ya había surgido como una fecha que marca el tráfico en internet en Chile a raíz del informe de un popular sitio para adultos, que -por el contrario- marcaba esa fecha como una gran caída en su tráfico proveniente desde el país.